Viene fermato dai carabinieri per un controllo aveva due coltelli da cucina | denunciato

Un giovane è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo di routine. Durante la perquisizione dell’auto, sono stati trovati e sequestrati due coltelli da cucina con lame di medie dimensioni. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato e denunciato a piede libero per porto abusivo di armi. Nessuna altra persona è coinvolta nell’episodio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di due coltelli da cucina con lama di medie dimensioni, nascosti nell’abitacolo dell’auto e poi sequestrati Un giovane è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per porto abusivo di armi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito e trovato in possesso di due coltelli da cucina con lama di medie dimensioni, nascosti nell’abitacolo dell’auto e poi sequestrati. L'attività, informano dall'Arma, “rientra nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, svolti durante il periodo pasquale, con la finalità di migliorare la prevenzione dei reati e assicurare la tranquillità di chi vive o visita il capoluogo ed i comuni circostanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In auto con due coltelli: denunciato dai carabinieri un 34enneSotto il tappetino poggia piedi lato conducente sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico, lunghi circa 15 centimetri, del cui possesso l’uomo...

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