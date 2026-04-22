Una lite in strada tra due persone ha portato all’intervento della polizia nella notte. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato droga e coltelli, portando all’arresto di uno dei coinvolti. La scena si è svolta nel centro cittadino, dove le urla e i movimenti agitati hanno attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo in possesso di sostanze illegali e armi da taglio.

Urla nel cuore della notte poi l’intervento della polizia e una scoperta che va oltre una semplice lite di coppia. Un 41enne di origine albanese è stato arrestato lunedì dagli agenti del Commissariato di Senigallia, trovato in possesso di droga e di tre coltelli da lancio a doppia lama, ritenuti armi pericolose. L’allarme è scattato attorno alle 4, quando alcuni residenti si sono svegliati nel sonno da grida sovrumane e hanno chiamato il 112 segnalando una violenta discussione in strada che rischiava di finire molto male. La pattuglia, giunta sotto l’abitazione della fidanzata dell’arrestato, ha trovato i due ancora intenti a litigare, visibilmente alterati, probabilmente per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lite in strada, aveva droga e coltelli: arrestato

Tieu Linh Teams Up with Officer Giang to Stop a Criminal

Notizie correlate

Lite in strada nella notte, i vicini chiamano la polizia: arrestato 41enne con droga e coltelli da lancioSENIGALLIA – Una lite scoppiata nel cuore della notte si è trasformata in un arresto per droga e nel sequestro di armi.

Senigallia, lite notturna con droga e coltelli: arrestato 41enneTrovati droga e coltelli in un borsone: scattano arresto e denuncia, il giudice dispone l’obbligo di firma

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lite in strada, aveva droga e coltelli: arrestato; Lite colpi di mannaia in strada a Sondrio: 30enne arrestato per tentato omicidio; Lite in strada a Nuoro, interviene la Polizia - L'Unione Sarda.it; 5 identificati per omicidio Bongiorni a Massa, tre sono minori. Lo avrebbero picchiato a terra.

Lite in strada, aveva droga e coltelli: arrestatoUrla nel cuore della notte poi l’intervento della polizia e una scoperta che va oltre una semplice lite di coppia. Un 41enne di origine albanese è stato arrestato lunedì dagli agenti del Commissariato ... ilrestodelcarlino.it

Lite violenta degenera in minacce con coltello a Como, 51enne denunciato: aveva precedenti per maltrattamentiUn 51enne albanese è stato denunciato a Como per minaccia e porto abusivo d’armi dopo una lite in strada in Piazza Volta. virgilio.it

Morire a 25 anni per una lite per delle pizze. Una scena ripresa dalle telecamere e degenerata in pochi istanti, mentre gli amici non avevano capito subito la gravità di quella ferita che ha ucciso Gabriele: https://fanpa.ge/Uym7h facebook

Omicidio a Pavia, 25enne ucciso per una lite legata a una pizza: la ricostruzione a #ignotox. x.com