Avetrana suicidio di una diciottenne | inchiesta su ipotesi di bullismo all’origine Procura di Taranto
Una ragazza di 18 anni di Avetrana si è tolta la vita. Le indagini sono state avviate dalla procura di Taranto e si concentrano sull’ipotesi che il suicidio possa essere stato causato da episodi di bullismo. I familiari della ragazza hanno espresso fin dai primi momenti la convinzione che il comportamento vessatorio possa aver influito sul suo stato d’animo. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del gesto e verificare eventuali responsabilità.
Una ragazza di Avetrana si suicidò. Aveva diciotto anni. I familiari credettero fin dall'inizio all'ipotesi di bullismo alla base del malessere che portò la ragazza a togliersi la vita. La procura della Repubblica di Taranto ha aperto, al riguardo, un'inchiesta. Sequestrato il telefono della ragazza. I genitori si sono appellati: chi sa qualcosa parli. Oggi ad Avetrana una cerimonia religiosa ad otto giorni dal suicidio. Ne dà notizia il Corriere del Mezzogiorno. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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