Avetrana suicidio di una diciottenne | inchiesta su ipotesi di bullismo all’origine Procura di Taranto

Una ragazza di 18 anni di Avetrana si è tolta la vita. Le indagini sono state avviate dalla procura di Taranto e si concentrano sull’ipotesi che il suicidio possa essere stato causato da episodi di bullismo. I familiari della ragazza hanno espresso fin dai primi momenti la convinzione che il comportamento vessatorio possa aver influito sul suo stato d’animo. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del gesto e verificare eventuali responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui