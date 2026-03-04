Trovata senza vita in casa la Procura apre un' inchiesta | l' ipotesi è di omicidio colposo

La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di una donna di 48 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Fiumana il 21 febbraio. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. La polizia sta conducendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. La donna non aveva precedenti penali e nessuna testimonianza ha ancora chiarito le circostanze della morte.

La Procura di Forlì ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte di una 48enne, trovata senza vita nella sua abitazione di Fiumana lo scorso 21 febbraio. A fare la macabra scoperta furono la madre e la sorella, che diedero immediatamente l'allarme ai carabinieri. Il giorno prima la donna aveva svolto un accertamento all'ospedale Morgagni-Pierantoni, un ecocardiogramma, senza complicazioni. L'esame, non invasivo, era stato prescritto all'inizio del mese, dopo un ricovero della 48enne al Morgagni-Pierantoni per una forma di meningite, dalla quale si era poi ripresa ed era stata dimessa.