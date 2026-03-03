Suicidio di Paolo Mendico c’è la svolta | quattro adolescenti indagati per atti persecutori Ecco l’ipotesi della Procura

La Procura ha indagato quattro adolescenti per atti persecutori nel caso di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano che si è suicidato l’11 settembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti molesti e minacce rivolte al giovane prima della tragedia. La svolta arriva dopo approfondite indagini che hanno portato all’identificazione dei sospetti coinvolti.

C'è un'importante svolta investigativa nel caso di Paolo Mendico, lo studente di 14 anni originario di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, che l'11 settembre 2025 si è tolto la vita. Quattro adolescenti, tutti tra i 16 ed i 17 anni, sono indagati per stalking, ovvero per atti persecutori. L'accusa è stata formulata dalla Procura per i Minorenni di Roma. Alla base dell'iscrizione nel fascicolo ci sarebbero numerosi episodi di bullismo. Episodi che, è bene specificarlo, erano già stati denunciati più volte dalla famiglia. Lo chiamavano "Paoletta" o "Nino D'Angelo" per via dei suoi lunghi capelli biondi.