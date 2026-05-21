Avery Skinner confermata nel roster della Savino Del Bene Scandicci

Avery Skinner è stata confermata nel roster della Savino Del Bene Scandicci anche per la prossima stagione sportiva. La schiacciatrice statunitense continuerà a far parte della squadra nella quale milita già da una stagione. La società ha comunicato ufficialmente la conferma dell’atleta, che rimarrà nel gruppo per il prossimo campionato. Nessun altro dettaglio sulla durata del contratto o eventuali modifiche alla rosa è stato reso noto.

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SCANDICCI – Anche nella prossima annata sportiva la schiacciatrice statunitense Avery Skinner farà parte del roster della prima squadra della Savino Del Bene Scandicci. Per l’atleta americana si tratterà della seconda stagione consecutiva in maglia biancoblù, a conferma della fiducia costruita tra la giocatrice e il club scandiccese. Arrivata a Scandicci nella stagione 2025–2026, Skinner ha subito messo al servizio della squadra le proprie qualità, contribuendo in modo significativo ai risultati della Savino Del Bene Volley. La schiacciatrice statunitense è stata protagonista nella conquista del mondiale per club 2025, venendo anche inserita nel sestetto ideale della manifestazione grazie alle sue prestazioni di alto livello. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Avery Skinner confermata nel roster della Savino Del Bene Scandicci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Coach Gaspari ancora alla guida della Savino Del Bene Scandicci: la squadra correrà su 4 frontiSCANDICCI – La Savino Del Bene Volley riparte da coach Marco Gaspari che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027,... La Savino Del Bene Scandicci chiiude quarta in ChampionsImoco Conegliano – Savino Del Bene Volley 3-0 (25-16, 26-24, 27-25) PROSECCO DOC A. Volley, Skinner rinnova con ScandicciLa scorsa stagione abbiamo ottenuto grandi risultati, ma so che possiamo ancora raggiungerne ancora di migliori ... nove.firenze.it