La squadra di pallavolo femminile di Scandicci continuerà a essere guidata dall’allenatore Marco Gaspari anche nella stagione 2026-2027. Il club ha confermato il suo rapporto con l’allenatore attraverso un accordo biennale firmato nel maggio 2025. La formazione affronterà quattro competizioni diverse durante questa fase del campionato. La società ha annunciato la prosecuzione del progetto senza modifiche alla guida tecnica.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley riparte da coach Marco Gaspari che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027, proseguendo il proprio percorso alla guida del club in virtù dell’accordo biennale ufficializzato nel maggio 2025. Il tecnico marchigiano, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, continuerà dunque a sedere sulla panchina della Savino Del Bene Volley dopo essere approdato a Scandicci il 15 ottobre 2024, quando subentrò in corso d’opera alla guida della squadra. Nella stagione 2024-2025 Gaspari ha condotto il club a raggiungere la prima storica Final Four di Cev Champions League, culminata con la partecipazione alla finale della massima competizione europea.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Coach Gaspari ancora alla guida della Savino Del Bene Scandicci: la squadra correrà su 4 fronti

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