Avere un lavoro al Sud non basta più | il divario salariale che svuota il Mezzogiorno

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Mezzogiorno ci sono circa 1,2 milioni di lavoratori poveri, pari a circa la metà del totale nel paese. Sempre più persone che lavorano nel Sud non riescono a uscire dalla condizione di povertà, nonostante siano occupate. Il fenomeno evidenzia un divario salariale tra le diverse aree del paese, che contribuisce a svuotare le zone meridionali. La questione riguarda principalmente i salari percepiti e le condizioni economiche di chi lavora nel Sud Italia.

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Nel Mezzogiorno vivono 1,2 milioni di lavoratori poveri, una cifra che corrisponde a circa la metà del totale nazionale. Il dato emerge da un documento presentato nelle scorse ore dalla Cgil durante l'assemblea nazionale intitolata “Una e indivisibile. L'Italia riparte dal Mezzogiorno”. 🔗 Leggi su Today.it

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