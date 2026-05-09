Russia gap salariale al 25% | il divario tra donne e uomini è ai minimi

In Russia, il divario salariale tra uomini e donne si è ridotto al 25%, raggiungendo il livello più basso negli ultimi anni. Nonostante questa diminuzione, l'economia di guerra ha inciso sui salari delle donne, influenzando le differenze di guadagno. La fine dell'URSS non ha portato a un miglioramento immediato della situazione, che invece si è evoluta in modo più complesso nel tempo.

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