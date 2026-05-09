Russia gap salariale al 25% | il divario tra donne e uomini è ai minimi
In Russia, il divario salariale tra uomini e donne si è ridotto al 25%, raggiungendo il livello più basso negli ultimi anni. Nonostante questa diminuzione, l'economia di guerra ha inciso sui salari delle donne, influenzando le differenze di guadagno. La fine dell'URSS non ha portato a un miglioramento immediato della situazione, che invece si è evoluta in modo più complesso nel tempo.
? Punti chiave Perché il divario salariale russo è peggiorato nonostante la fine dell'U?. Come l'economia di guerra sta influenzando i guadagni delle donne russe?. Quali radici storiche sovietiche mantengono costante questa sperequazione economica?. Perché il modello statunitense presenta una differenza così minore rispetto alla Russia?.? In Breve Gap sovietico del 39% nel 1958 e picchi del 50% in epoca bellica.. Partecipazione femminile al lavoro scesa al 52% verso la fine degli anni Novanta.. Differenza salariale statunitense ferma al 18,5% secondo i dati FinExpertise.. Conflitto con l'Ucraina altera la distribuzione delle risorse tra i generi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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