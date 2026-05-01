Il sindacalista Fiordellisi ha segnalato un divario salariale del 26% tra le regioni del Sud e quelle del Centro-Nord, riferendosi ai dati del primo maggio 2026. La questione riguarda la differenza di retribuzioni tra le due aree, che secondo quanto dichiarato potrebbe mettere a rischio le opportunità di lavoro nel Mezzogiorno. La denuncia si basa su cifre ufficiali raccolte in quella data.

? Cosa sapere Fiordellisi denuncia divario salariale del 26% tra Mezzogiorno e Centro-Nord nel primo maggio 2026.. Oltre il 10% dei lavoratori meridionali rischia la povertà per mancanza di salario minimo.. In questo primo maggio 2026, Franco Fiordellisi lancia un attacco frontale contro le politiche che stanno soffocando il lavoro nelle aree interne tra Campania, Irpinia e Sannio, denunciando una realtà invisibile ai grandi palcoscenici nazionali. Mentre le telecamere si concentrano sulle celebrazioni ufficiali, tra i vicoli delle nostre province la festa assume un sapore amaro. Non si tratta di festeggiare successi che non arrivano, ma di affrontare una radiografia spietata di un territorio che rischia di restare indietro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiordellisi: il divario salariale al Sud minaccia il lavoro locale

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