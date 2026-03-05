Un nuovo rumor circola attorno al film degli Avengers, indicando che Iron Man potrebbe tornare sul grande schermo per affrontare il Dottor Destino. Secondo alcune indiscrezioni, l’attore che interpreta Iron Man potrebbe riprendere il suo ruolo, anche se non sono stati confermati dettagli ufficiali. Il cinecomic dei Russo sembra nascondere molte sorprese, senza ancora svelare tutte le sue carte.

Robert Downey potrebbe non limitarsi a interpretare Dottor Destino, il cinecomic dei Russo potrebbe avere in serbo molte più sorprese del previsto. Le voci sul plot di Avengers: Doomsday si rincorrono da mesi. Tra una teoria dei fan e un'indiscrezione degli scooper, l'ultimo rumor diffuso in rete sarebbe davvero esplosivo. Secondo quanto anticipato l'attesa pellicola diretta dai fratelli Russo potrebbe includere uno scontro tra Iron Man e il Dottor Destino. Robert Downey Jr. si sdoppierà? Cosa sappiamo sul ritorno del divo nell'MCU Quando i Marvel Studios hanno rivelato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nell'MCU nei panni del Dottor Destino, i fan sono rimasti spiazzati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?

Perché Spider-Man e Wolverine combatteranno in Avengers: Doomsday? Lo svela un rumorConfermato il contenuto della scena inziale che vedrà Tobey Maguire e Hugh Jackman 'venire alle mani' nel quadro di uno scontro più ampio coi mutanti.

Avengers: Doomsday, il teaser su Dottor Destino conterrà "scene spaventose"La durata del secondo e terzo teaser del nuovo colossale capitolo della saga dei Vendicatori è stata svelata, mentre trapelano nuove anticipazioni...

Avengers: Doomsday | Full Trailer | Marvel Studios

Contenuti e approfondimenti su Avengers Doomsday.

Temi più discussi: Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?; Avengers Doomsday: due morti shock, il ritorno di Loki e la formazione degli Young Avengers; Spider-Man: Brand New Day, scoperto il ruolo di Sadie Sink nel nuovo film? Ecco tutta la verità; Spider-Man Brand New Day, un cattivo ricorrente nei prossimi tre film? Ecco la verità.

Avengers Doomsday, rumor shock: Iron Man tornerà per fermare il Dottor Destino?Robert Downey potrebbe non limitarsi a interpretare Dottor Destino, il cinecomic dei Russo potrebbe avere in serbo molte più sorprese del previsto. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, gli ultimi rumor vi faranno letteralmente impazzireSe da una parte a quanto pare Disney è estremamente ottimista riguardo Avengers: Doomsday, dall'altra le aspettative dei fan sono così alte che soddisfare tutti sarà praticamente impossibile...e gli u ... cinema.everyeye.it

Anche Marvel Rivals si prepara al gigantesco ritorno degli Avengers a fine anno: il team ha presentato PATH TO DOOMSDAY Questo lungo piano editoriale per il videogioco introdurrà nuovi eventi e modalità ispirati ai film degli Avengers, creando un bellissim - facebook.com facebook

Loki will reportedly have a small role in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ (via @DanielRPK) x.com