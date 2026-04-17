L’atteso film “Avengers: Doomsday” porterà al cinema l’epico scontro tra gli Avengers e gli X-Men. Dopo anni di divisioni tra diritti di distribuzione e universi narrativi separati, i Marvel Studios si preparano a presentare questa collaborazione tanto desiderata. La produzione si basa su uno dei più celebri e complessi crossover dei fumetti, creando grande fermento tra i fan. La data di uscita è ancora da confermare, mentre le riprese sono in fase avanzata.

Il sogno proibito di ogni lettore di fumetti sta finalmente per diventare realtà. Dopo decenni di diritti divisi, acquisizioni miliardarie e universi narrativi separati da burocrazia e contratti, i Marvel Studios stanno per sganciare la bomba definitiva. Il footage di Avengers: Doomsday mostrato al CinemaCon 2026 non ha lasciato spazio a dubbi: la pellicola non sarà la classica “rimpatriata” tra eroi, ma si trasformerà in una vera e propria guerra. Preparate i pop-corn, perché la storyline Avengers vs. X-Men sta arrivando sul grande schermo, ed è destinata a fare parecchie vittime. In breve. Nessuna alleanza pacifica: Il film metterà i Vendicatori e i Mutanti gli uni contro gli altri prima di qualsiasi ipotetico team-up.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday porterà al cinema l’epico scontro Avengers vs. X-Men

Avengers: Doomsday | Solo al Cinema 16 Dicembre 2026

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