Avellino sventato un furto in una gioielleria del centro
Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Avellino ha impedito che un tentativo di furto si verificasse in una gioielleria situata nel centro della città. Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione e sono riusciti a bloccare l’accesso ai malviventi prima che portassero a termine il colpo. Non ci sono state persone ferite o coinvolte in modo grave, e la merce presente nel negozio è rimasta intatta.
La Polizia di Stato di Avellino ha sventato un furto ad un’attività commerciale ubicata nel centro di Avellino.Intervento tempestivo delle forze dell'ordineIn particolare, nella decorsa notte, i poliziotti della Questura di Avellino, allertati dal sistema di allarme e di videosorveglianza di una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina e scappano col bottino
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Furto sventato al Centro Direzionale di Napoli, la sicurezza GESECEDI blocca il ladroTempo di lettura: 2 minutiUn tentativo di furto è stato sventato ieri pomeriggio, intorno alle 18:10, al Centro Direzionale di Napoli.