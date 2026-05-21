Avellino sventato un furto in una gioielleria del centro

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Avellino ha impedito che un tentativo di furto si verificasse in una gioielleria situata nel centro della città. Gli agenti sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione e sono riusciti a bloccare l’accesso ai malviventi prima che portassero a termine il colpo. Non ci sono state persone ferite o coinvolte in modo grave, e la merce presente nel negozio è rimasta intatta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui