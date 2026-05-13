Ieri pomeriggio, intorno alle 18:10, al Centro Direzionale di Napoli si è verificato un tentativo di furto che è stato fermato dalla sicurezza dell’edificio. Un uomo si è introdotto nell’area con l’intento di sottrarre alcuni oggetti, ma è stato impedito prima di riuscire nel suo intento. La presenza di personale di vigilanza ha consentito di bloccare l’individuo e di chiamare le forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Un tentativo di furto è stato sventato ieri pomeriggio, intorno alle 18:10, al Centro Direzionale di Napoli. Il personale di vigilanza della GESECEDI ha bloccato in flagranza un uomo sorpreso mentre forzava una Volkswagen T-Roc parcheggiata nell’area del complesso direzionale. Secondo la ricostruzione, il soggetto si era avvicinato all’auto, aveva tentato senza successo di aprirla e si era allontanato. Poco dopo è tornato. Con un coltellino multiuso è riuscito ad aprire la portiera e ad introdursi nell’abitacolo, con l’intento di manomettere il sistema di bordo. L’intervento immediato degli addetti alla sicurezza ha interrotto l’azione prima che potesse causare ulteriori danni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto sventato al Centro Direzionale di Napoli, la sicurezza GESECEDI blocca il ladro

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