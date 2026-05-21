Durante un incontro privato a Palazzo Caracciolo, Elly Schlein ha espresso il suo sostegno a Buonopane, affermando che la strada intrapresa è quella corretta. La conversazione tra le due figure si è concentrata sui progetti politici e sulla direzione da seguire. Questa dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le forze politiche locali e potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri di potere all’interno della sede amministrativa. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sui contenuti specifici del colloquio.

? Punti chiave Cosa ha detto Elly Schlein a Buonopane durante il colloquio privato?. Come influenzerà questo incontro l'equilibrio dei poteri a Palazzo Caracciolo?. Perché la strategia di Buonopane punta a vincere anche le comunali?. Quali conseguenze avrà l'unione tra politica nazionale e locale?.? In Breve Comizio tenutosi il 20 maggio 2026 presso la piazzetta Biagio Agnes ad Avellino.. Presenza del segretario regionale Piero De Luca al fianco di Schlein e Buonopane.. Strategia di Buonopane mira alla riconferma provinciale e alla vittoria nelle comunali avellinesi.. Obiettivo di coordinamento tra elezioni comunali e provinciali per stabilizzare il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, Schlein sostiene Buonopane: «La strada è quella giusta»

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