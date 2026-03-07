Matteo Berrettini dopo la sconfitta con Zverev | Non mi sono sentito così distante da lui la strada è quella giusta

Matteo Berrettini ha perso contro Alexander Zverev al secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2026. Dopo la partita, Berrettini ha dichiarato di non essersi sentito così distante da Zverev e ha affermato che la strada intrapresa è quella giusta. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista italiano, che non è riuscito ad avanzare nel torneo.

Matteo Berrettini non supera lo scoglio Alexander Zverev e si ferma al secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2026. L’italiano, dopo l’incredibile battaglia vinta contro Mannarino, cede nettamente in due set al tedesco che si impone con il punteggio di 6-3 6-4. Il numero quattro del mondo ha messo in campo tutta la sua solidità, non lasciando alcuna chance al romano. La sensazione è però quella che, in condizioni migliori, Berrettini non sia molto lontano dalla qualità di tennis del tedesco. Questo sarà il punto di partenza per affrontare i nuovi tornei, attendendo la risalita in classifica ed una forma migliore. L’azzurro si è così espresso ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “È stata sicuramente una partita di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

