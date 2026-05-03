Rosa Elettrica Giannetta e Di Napoli | La strada facile non è sempre quella giusta

Due protagonisti raccontano il percorso della serie originale Sky e NOW, toccando temi come la giustizia, le generazioni e il senso di appartenenza. Le loro parole evidenziano le sfide affrontate lungo il cammino e le scelte fatte, senza entrare in giudizi o interpretazioni. Il racconto si focalizza sugli aspetti concreti del progetto, offrendo un quadro chiaro e diretto di un percorso artistico e produttivo.

La giustizia, le generazioni e quel posto nel mondo. I due protagonisti raccontano il viaggio della serie originale Sky e NOW. Dietro la traccia da "thriller on-the-run", Rosa Elettrica ragiona per opposti, soffermandosi sul tema generazionale. Il motivo? Chiaro: tratta dal romanzo di Giampaolo Simi, e diretta da Davide Maregno, la serie in sei episodi (su Sky e NOW dall'8 maggio) racconta di Rosa, giovane agente del programma di protezione testimoni, e di Cocìss, giovane boss camorrista, deciso a collaborare con la giustizia. Entrambi si ritrovano al centro di un'oscura operazione, abbandonando la catena di comando e iniziando una lunga fuga.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rosa Elettrica, Giannetta e Di Napoli: “La strada facile non è sempre quella giusta” Notizie correlate Rosa elettrica: tra crime e amore, la sfida di Maria Chiara GiannettaMaria Chiara Giannetta interpreterà una poliziotta in viaggio nella serie crime thriller Rosa elettrica, che debutterà l’8 maggio su e Now. Maria Chiara Giannetta protagonista di Rosa Elettrica: la serie debutta a maggio su SkyDopo il grande successo di Blanca, l'attrice tornerà protagonista questa volta su Sky con una nuova serie che mescola crime e commedia e tratta dal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rosa Elettrica, Giannetta e Di Napoli si raccontano. VIDEO; Rosa Elettrica - il trailer ufficiale; Maria Chiara Giannetta approda al GialappaShow al fianco del Mago Forest; Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico. Rosa Elettrica, Giannetta agente sotto copertura che rompe le regoleSono un'eroina per caso, una ragazza di trent'anni con le sue fragilità che nasconde dietro una maschera imperturbabile e che rompe ogni regola quando capisce che qualcosa non va. (ANSA) ... ansa.it Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggioIn comune hanno solo i nemici che li inseguono. Fuggiranno insieme in un folle viaggio attraverso l’Italia, fino a scoprire che il nemico più grande è dentro di loro. Nei panni di una giovane agente s ... tg24.sky.it Serie TV in arrivo a maggio Maria Chiara Giannetta debutta in Rosa Elettrica su Sky, Sergio Castellitto su HBO Max con In Utero facebook