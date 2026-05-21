Avellino ricorda Franco D’Ercole | memoria politica e coerenza

Ad un anno dalla scomparsa di Franco D’Ercole, la città di Avellino si è riunita questa mattina al Circolo della Stampa per una cerimonia commemorativa. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni, amici e cittadini, che hanno ricordato la figura di D’Ercole attraverso interventi e momenti di raccoglimento. La manifestazione ha avuto come obiettivo mantenere vivo il ricordo di una personalità che ha lasciato tracce significative nel panorama locale.

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Tempo di lettura: 2 minuti ad un anno dalla scomparsa di Franco D’Ercole, Avellino si è ritrovata questa mattina al Circolo della Stampa per una manifestazione dal forte valore simbolico e umano. Un incontro partecipato, promosso dal Centro Studi Tatarella-D’Ercole, che ha riunito rappresentanti istituzionali, amici, amministratori e cittadini di diversa appartenenza politica nel nome di una figura che, nel corso della sua lunga carriera pubblica, ha saputo conquistare rispetto trasversale. L’iniziativa, dal titolo “La politica della coerenza”, si è svolta in un clima di grande compostezza e partecipazione emotiva. A caratterizzare l’evento è stata soprattutto la volontà condivisa di ricordare non soltanto il politico, ma l’uomo: il rigore morale, il senso delle istituzioni, la capacità di confronto anche con gli avversari politici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino ricorda Franco D’Ercole: memoria, politica e coerenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Franco D’Ercole, ad un anno dalla scomparsa “la politica della coerenza”Tempo di lettura: 2 minutiA dodici mesi dalla sua scomparsa, la figura di Franco D’Ercole torna a essere protagonista nel cuore della sua Irpinia. Leggi anche: La coerenza che resta: Avellino celebra Franco D'Ercole a un anno dalla scomparsa Gianfranco Rotondi (@grotondi) / Posts / X x.com Un anno senza Franco D’Ercole: Avellino ricorda l’uomo della coerenzaA un anno dalla scomparsa di Franco D’Ercole, Avellino si prepara a ricordare uno dei protagonisti più autorevoli e rispettati della vita politica irpina. Un uomo che ha fatto della coerenza il tratto ... irpiniaoggi.it Franco D’Ercole, la politica della coerenza che Avellino non dimenticaC’è una data che oggi assume il significato di un appuntamento collettivo con la memoria. Giovedì 21 maggio, ad Avellino, amici, cittadini e rappresentanti delle istituzioni si ritroveranno per ricord ... irpiniaoggi.it