Decoro urbano Picone Liberi e Forti | Un nuovo patto per far ripartire Avellino

Un rappresentante di un movimento politico ha dichiarato che la rinascita della città dipende anche dalla cura degli aspetti quotidiani come il decoro urbano. Ha sottolineato l’importanza di interventi su marciapiedi, aree verdi e zone periferiche dove spesso si accumulano rifiuti e mancano l’illuminazione. La richiesta include un impegno per migliorare la situazione di spazi pubblici e strade, considerando questi elementi come fondamentali per un rinnovamento complessivo.

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