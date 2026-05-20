Decoro urbano Picone Liberi e Forti | Un nuovo patto per far ripartire Avellino
Un rappresentante di un movimento politico ha dichiarato che la rinascita della città dipende anche dalla cura degli aspetti quotidiani come il decoro urbano. Ha sottolineato l’importanza di interventi su marciapiedi, aree verdi e zone periferiche dove spesso si accumulano rifiuti e mancano l’illuminazione. La richiesta include un impegno per migliorare la situazione di spazi pubblici e strade, considerando questi elementi come fondamentali per un rinnovamento complessivo.
“La rinascita di Avellino deve cominciare dalle piccole cose quotidiane, come il decoro urbano. Basta marciapiedi sporchi, spazi verdi senza manutenzione, rifiuti selvaggi ai bordi di strade periferiche o quartieri scarsamente illuminati”. Così Massimo Picone, candidato della lista Liberi e Forti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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