Avellino Cantalamessa Lega | Dopo le parole di Sibilia vicenda pesa ancora di più M5S chiarisca e prenda distanze

A Avellino, il rappresentante della Lega ha commentato le recenti affermazioni di un esponente del centrosinistra, sottolineando che la situazione assume un peso maggiore. Ha chiesto al Movimento 5 Stelle di fornire chiarimenti e di prendere le distanze da quanto accaduto. La vicenda riguarda alcune foto pubblicate online che coinvolgono figure politiche della zona, suscitando reazioni e richieste di spiegazioni da parte di più parti. La polemica prosegue con richieste di trasparenza e posizioni ufficiali.

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“La vicenda delle foto che ritraggono esponenti del centrosinistra avellinese in compagnia di un fratello di due boss del nuovo clan Partenio (LEGGI QUI), da noi già segnalata, pur restando garantisti, come politicamente gravissima, oggi assume un peso ancora maggiore dopo le dichiarazioni di Carlo Sibilia, ex sottosegretario all’Interno del M5S, che invita il movimento a prendere nettamente le distanze da quell’incontro e a compiere una scelta di chiarezza, altrimenti si rischia, come dice Sibilia, “di seppellire definitivamente la questione morale nel capoluogo irpino”.“A pochi giorni dalle elezioni, per rispetto dei cittadini di Avellino... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, Cantalamessa (Lega): “Dopo le parole di Sibilia vicenda pesa ancora di più, M5S chiarisca e prenda distanze” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Avellino, Cantalamessa (Lega): “Quadro inquietante, fare piena luce su rapporti e ambiguità”Tempo di lettura: < 1 minuto“Quanto sta emergendo a Avellino, attraverso la stampa, impone la massima attenzione e non può essere archiviato con... "Taccia e prenda esempio da Salvini": la Lega replica a Falcomatà dopo le critiche al ministroNon si lascia attendere la replica da parte dei consiglieri comunali della Lega in Consiglio comunale, in risposta al commento espresso sui social... Avellino, detenuto morto dopo il pestaggio: accusa di omicidio per sette personeSono ritenuti coinvolti nel pestaggio e nella morte di Paolo Piccolo, il 26enne aggredito nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) durante un vero raid punitivo legato a una lotta tra bande rivali ... ilmattino.it