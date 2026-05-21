Il 25 giugno arriverà in streaming su Netflix la seconda stagione della serie live-action con protagonista Gordon Cormier. Netflix ha condiviso online il trailer della stagione 2 della serie live-action Avatar - La leggenda di Aang, in arrivo dal 25 giugno sulla piattaforma di streaming. Il progetto è già stato rinnovato per un terzo capitolo della storia che concluderà il racconto dei personaggi, un po' come accaduto con lo show animato targato Nickelodeon. Cosa mostra il trailer di Avatar - La leggenda di Aang 2 Il video pubblicato online mostra Aang che continua la sua battaglia contro la Nazione del fuoco, ritrovandosi però ad affrontare non pochi ostacoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar - La leggenda di Aang 2: nel trailer la guerra contro la Nazione del Fuoco continua

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AVATAR: La Leggenda di Aang - Stagione 2 | Teaser Ufficiale

Sullo stesso argomento

Avatar - La leggenda di Aang 2: ecco il trailer ufficiale (e cosa ci aspetta)Dopo due anni stanno per tornare su Netflixl Aang e la sua gang di amici pronti a ristabilire l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante...

Avatar - La leggenda di Aang, ora sappiamo quando esce la seconda stagioneDopo tanta attesa, Netflix ha finalmente svelato la data d'uscita della seconda stagione della serie live-action, quando sono ormai passati più di...

Il fatto che Kiyi sia elencata come membro della Famiglia Reale della Nazione del Fuoco non ha senso reddit

Avatar: La leggenda di Aang, Toph si unisce alla battaglia nel trailer ufficiale della stagione 2A poco più di un mese dall'arrivo in tv, Netflix mostra una nuova anteprima della seconda stagione di Avatar: La leggenda di Aang. Ecco il trailer ufficiale! comingsoon.it

Avatar - La leggenda di Aang 2: nel trailer la guerra contro la Nazione del Fuoco continuaIl 25 giugno arriverà in streaming su Netflix la seconda stagione della serie live-action con protagonista Gordon Cormier. movieplayer.it