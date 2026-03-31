Avatar - La leggenda di Aang ora sappiamo quando esce la seconda stagione

Dopo tanta attesa, Netflix ha finalmente svelato la data d'uscita della seconda stagione della serie live-action, quando sono ormai passati più di due anni dall'esordio sulla piattaforma Con un nuovo video annuncio, Netflix ha svelato a tutti la data d'uscita della seconda stagione di Avatar - La leggenda di Aang, che farà ritorno in streaming a più di due anni di distanza dalla stagione di debutto. I nuovi episodi della serie in live-action faranno il loro debutto sulla piattaforma digitale il 25 giugno 2026, sfruttando quindi l'inizio del periodo estivo (che tra gli altri aveva portato benissimo alla prima stagione di One Piece). A che punto eravamo rimasti con Avatar - La leggenda di Aang Risvegliatosi dopo cento anni di ibernazione, Aang scopre che la Nazione del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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