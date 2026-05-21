Avanti 2-0 la Reyer fa visita a Tortona Spahija | Lì per giocare come fossimo sullo 0-0
La serie dei quarti di finale playoff tra l'Umana Reyer e la Bertram Derthona Tortona si trova in una fase decisiva, con la squadra veneziana avanti 2-0 dopo aver vinto le prime due partite. La prossima sfida si gioca in trasferta, con la Reyer pronta a confrontarsi con la squadra di casa. Il tecnico delle venete ha dichiarato che l’obiettivo è giocare come se si fosse ancora sul punteggio di 0-0, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione.
Cresce l'attesa per gara 3 dei quarti di finale playoff tra l'Umana Reyer e la Bertram Derthona Tortona. Dopo le prime due vittorie al Taliercio, gli orogranata faranno visita ai piemontesi alla Nova Arena, con l'obiettivo di chiudere la partita per le semifinali scudetto. L'appuntamento è per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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La Bertram Derthona Tortona esce sconfitta 89-82 dal Palasport Taliercio in Gara 1 dei Quarti di Finale Playoff LBA, con l’Umana Reyer Venezia che si porta avanti 1-0 nella serie. Ciamillo Castoria facebook
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