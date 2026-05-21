Avanti 2-0 la Reyer fa visita a Tortona Spahija | Lì per giocare come fossimo sullo 0-0

La serie dei quarti di finale playoff tra l'Umana Reyer e la Bertram Derthona Tortona si trova in una fase decisiva, con la squadra veneziana avanti 2-0 dopo aver vinto le prime due partite. La prossima sfida si gioca in trasferta, con la Reyer pronta a confrontarsi con la squadra di casa. Il tecnico delle venete ha dichiarato che l’obiettivo è giocare come se si fosse ancora sul punteggio di 0-0, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione.

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