Avanti 2-0 la Reyer fa visita a Tortona Spahija | Lì per giocare come fossimo sullo 0-0

Da veneziatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie dei quarti di finale playoff tra l'Umana Reyer e la Bertram Derthona Tortona si trova in una fase decisiva, con la squadra veneziana avanti 2-0 dopo aver vinto le prime due partite. La prossima sfida si gioca in trasferta, con la Reyer pronta a confrontarsi con la squadra di casa. Il tecnico delle venete ha dichiarato che l’obiettivo è giocare come se si fosse ancora sul punteggio di 0-0, sottolineando l'importanza di mantenere alta la concentrazione.

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Cresce l'attesa per gara 3 dei quarti di finale playoff tra l'Umana Reyer e la Bertram Derthona Tortona. Dopo le prime due vittorie al Taliercio, gli orogranata faranno visita ai piemontesi alla Nova Arena, con l'obiettivo di chiudere la partita per le semifinali scudetto. L'appuntamento è per. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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