Reyer buona la prima | gara 1 contro Tortona finisce 89-82
L'Umana Reyer ha aperto i playoff con una vittoria contro Tortona, chiudendo la partita con il punteggio di 89-82. La squadra ha condotto l'incontro per quasi tutta la durata, mantenendo un vantaggio in doppia cifra per gran parte del secondo quarto e oltre metà del secondo tempo. La gara si è disputata in un palazzetto che ha assistito a un ritmo serrato, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di pressione e recuperi.
L'Umana Reyer inizia i playoff con il piede giusto: al termine di una gara condotta praticamente dall'inizio alla fine, con un vantaggio in doppi cifra per oltre metà partita, gli orogranata piegano la Bertram Derthona 89-82. Testa ora a gara 2, in programma martedì sera, sempre sul parquet del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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