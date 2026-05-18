Reyer buona la prima | gara 1 contro Tortona finisce 89-82

L'Umana Reyer ha aperto i playoff con una vittoria contro Tortona, chiudendo la partita con il punteggio di 89-82. La squadra ha condotto l'incontro per quasi tutta la durata, mantenendo un vantaggio in doppia cifra per gran parte del secondo quarto e oltre metà del secondo tempo. La gara si è disputata in un palazzetto che ha assistito a un ritmo serrato, con entrambe le squadre che hanno alternato momenti di pressione e recuperi.

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