Autovelox Pri | Ridicola l' accusa di ' fare cassa' il 100% delle multe deve essere investito nella sicurezza stradale
Il Pri di Cesena ha commentato la questione riguardante l’autovelox installato in via Cervese, affermando che l’accusa di “fare cassa” è infondata. La formazione politica ha precisato che il 100% delle somme raccolte tramite le multe deve essere destinato alla sicurezza stradale. La discussione si concentra sui proventi delle sanzioni e sulla loro destinazione, con l’obiettivo di chiarire come vengono gestiti i fondi derivanti dall’autovelox.
Il Pri di Cesena interviene nel dibattito sull'autovelox installato lungo via Cervese e i relativi proventi derivanti dalle multe. “I Repubblicani - si legge in una nota - hanno un modo di fare politica che li distingue: al Pri, e ai suoi rappresentanti nelle Istituzioni, interessa sempre e solo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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