Partono le multe nella zona 30 a Roma | la mappa degli autovelox nella Ztl centro storico
A Roma sono state attivate nuove sanzioni nella zona 30 del centro storico, con l’installazione di autovelox mobili, dissuasori e segnali che indicano la velocità. Questi dispositivi sono stati posizionati lungo le strade della Ztl, pronti a far rispettare i limiti di velocità stabiliti. Le multe partiranno con l’obiettivo di controllare l’uso delle strade e ridurre la velocità dei veicoli.
Dissuasori, autovelox mobili e indicatori della velocità sono pronti nella zona 30 della Ztl centro storico a Roma. Nei prossimi giorni cominciano le multe, ecco la mappa delle strade interessate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Roma, scatta limite velocità 30 km/h in zona ztl Centro Storico da oggi 15 gennaio, tra un mese gli autovelox con multe da €42 a €543Questo nuovo provvedimento ha suscitato innumerevoli critiche in relazione all'aumento di stress che provocherà a chi lavora e si sposta...
Leggi anche: Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico
Tutti gli aggiornamenti su Partono le multe nella zona 30 a Roma...
Temi più discussi: Zona 30 nel Centro Storico, finita la fase informativa: partono le sanzioni; Partono gli avvisi delle multe non pagate: Macerata, il Comune deve incassare 107mila euro; Roma, zona 30 in Centro storico. Scattano le multe: Autovelox contro i furbi; Roma, dal 16 marzo scattano le multe nella Zona 30 del centro storico.
Roma, la Zona 30 è ufficialmente attiva: partono le prime multeA Rome la Zona 30 è stata attivata in via ufficiale: le prime multe sono già scattate, adesso bisogna stare attenti ... auto.everyeye.it
Ancona, Corso Garibaldi, partono le multe: ecco i controlli sull’isola pedonaleANCONA- Qualcosa si muove dalle parti di corso Garibaldi dove, da anni ormai, l’isola pedonale appare solo un lontano miraggio. Ieri, come da diverso tempo ormai, i camion delle consegne andavano ... corriereadriatico.it
Partono oggi le prenotazioni per gli incentivi su ciclomotori e motocicli nuovi. Sconti fino a quattromila euro con rottamazione per i modelli elettrici e ibridi: ecco come fare. #veronanetwork facebook
Tutti si soffermano sulla presunta spinta di #Sulemana su #Dumfries, ma io live ho visto che il giocatore bergamasco colpisce il tallone altezza scarpino Denzel, video che non sono riuscito a trovare, perché tutti partono dopo l'impatto..questo era fallo tutta la vit x.com