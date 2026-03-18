Partono le multe nella zona 30 a Roma | la mappa degli autovelox nella Ztl centro storico

A Roma sono state attivate nuove sanzioni nella zona 30 del centro storico, con l’installazione di autovelox mobili, dissuasori e segnali che indicano la velocità. Questi dispositivi sono stati posizionati lungo le strade della Ztl, pronti a far rispettare i limiti di velocità stabiliti. Le multe partiranno con l’obiettivo di controllare l’uso delle strade e ridurre la velocità dei veicoli.