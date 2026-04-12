Sicurezza stradale i controlli con autovelox e telelaser a Verona

A Verona, la polizia locale ha intensificato i controlli sulla strada utilizzando autovelox e telelaser, con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli in circolazione. Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza sulle strade cittadine. Le attività sono state programmate in diverse zone della città, con l’intento di monitorare e sanzionare chi viola i limiti di velocità.

L'impegno della polizia locale di Verona per garantire la sicurezza stradale prosegue con una nuova serie di interventi mirati a contenere l’eccessiva velocità dei veicoli. A partire da lunedì, 13 aprile, e per l’intera settimana, le pattuglie utilizzeranno autovelox e telelaser per monitorare il.🔗 Leggi su Veronasera.it Sicurezza su strade e quartieri: i controlli con autovelox, telelaser e umpAnche nell'ultima settimana di febbraio, gli agenti della polizia locale sono impegnati nella prevenzione agli eccessi di velocità e in attività di... Autovelox e telelaser a Verona, i controlli dal 16 al 22 febbraioLa polizia locale di Verona prosegue l’attività di prevenzione e controllo della velocità sulle strade urbane, con una nuova settimana di verifiche...