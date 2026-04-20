Unatras conferma il fermo nazionale dell' autotrasporto dal 25 al 29 maggio

Unatras ha annunciato un fermo nazionale dell'autotrasporto che si svolgerà dal 25 al 29 maggio, con inizio alle 00:01 e conclusione alle 24:00. La decisione coinvolge tutte le aziende del settore e si svolgerà per cinque giorni consecutivi. La comunicazione è stata resa ufficiale dall'associazione, che ha specificato le date di inizio e fine della protesta.

Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dalle ore 00:01 del 25 maggio alle ore 24:00 del 29 maggio 2026. Così in una nota l'organismo unitario che rappresenta oltre il 90% delle imprese italiane di autotrasporto e presieduto dal presidente della Fai Paolo Uggè. Unatras rivolge quindi un appello al Governo: "Il tempo delle risposte interlocutorie è finito. Servono misure compensative concrete contro l'aumento insostenibile del costo del carburante. L'autotrasporto è un'infrastruttura essenziale per il Paese e per la tenuta dell'economia nazionale: è necessario aprire un confronto serio con chi opera nel rispetto delle regole". Unatras "esprime il più profondo cordoglio" per la morte dell'autotrasportatore investito sull'autostrada A1, nel Casertano, durante le manifestazioni di questa mattina.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Caro carburanti: autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. Maxi fermo dell’autotrasporto, Unatras proclama lo stop dei servizi: “Situazione ormai insostenibile”Il settore dell’autotrasporto italiano si prepara a un possibile fermo generalizzato dei servizi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Unatras proclama il fermo dell’autotrasporto; Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio; Autotrasporto, fermo nazionale più vicino, ma i Tir si presentano divisi: i siciliani revocano, TrasportoUnito va avanti; Unatras conferma il blocco dell’autotrasporto. Silenzio assordante del Governo. Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggioUnatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dalle ore 00:01 del 25 maggio alle ore 24:00 del 29 maggio 2026. Così in una nota l'organismo unitario che rappresenta oltre il 90% delle imprese ... ansa.it Unatras proclama il fermo nazionale dal 25 maggio. Uggè: «Stigmatizziamo il blocco di Trasportounito, un padre di famiglia ha perso la vita»Unatras ha comunicato alla Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali la data di inizio del fermo nazionale dell’autotrasporto: sarà lunedì 25 maggio 2026, nel pieno ... uominietrasporti.it ULTIM'ORA: ANCHE L'ALTRA SIGLA SINDACALE "UNATRAS" CONFERMA BLOCCO NAZIONALE - facebook.com facebook