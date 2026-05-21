Autostrada A1 | tratto Calenzano-Sesto Fiorentino chiuso una notte per ispezione delle gallerie

Nella notte, un tratto dell'autostrada A1 tra Calenzano e Sesto Fiorentino è stato temporaneamente chiuso per consentire un'ispezione delle gallerie presenti sulla tratta. La chiusura ha interessato un tratto di strada, con indicazioni di percorsi alternativi per i veicoli diretti verso le destinazioni coinvolte. L’intervento si è svolto durante le ore notturne e si è concluso al mattino seguente, senza segnalare incidenti o problemi di altra natura. La circolazione è tornata regolare nel primo mattino.

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FIRENZE – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli resta chiuso per una notte il tratto Calenzano – Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello in direzione di Bologna per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie. La notte è quella dalle ore 22 di domenica 24 maggio alle ore 6 di lunedì 25 maggio 2026. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di CalenzanoSesto Fiorentino, Autostrade indica di percorrere la Strada Provinciale 8 seguendo la segnaletica gialla indicante ‘Bologna’ e poi rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Calenzano-Sesto Fiorentino chiuso una notte per ispezione delle gallerie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A1 tra Firenze e Bologna, autostrada bloccata per neve Sullo stesso argomento Autostrada A1: tratto Barberino-Calenzano chiuso una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare... Autostrada A1: tratto Calenzano-Firenze nord chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 7 maggio 2026, sarà chiuso il... Autostrada A1: tratto Calenzano-Sesto Fiorentino chiuso una notte per ispezione delle gallerieFIRENZE – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli resta chiuso per una notte il tratto Calenzano – Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello in direzione di Bologna per consentire attività di ispezione e manuten ... firenzepost.it A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNAA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNARoma, 21 maggio 2026 - Sulla A1 ... trasporti-italia.com