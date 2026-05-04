Nella notte, il tratto dell'autostrada A1 tra Calenzano e Firenze Nord è stato chiuso al traffico. Contestualmente, l'area di servizio Bisenzio Ovest è stata anch'essa chiusa. La chiusura ha interessato entrambe le zone per diverse ore, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di riapertura. La strada e l'area di sosta sono rimaste interdette al passaggio durante il periodo interessato.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 7 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso FirenzeRoma. L’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 23:00-6:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 Firenze-Pisa nord, alla stazione di Prato est. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Calenzano-Firenze nord chiuso una notte

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