Autostrada A1 | tratto Barberino-Calenzano chiuso una notte

Nella notte tra oggi e domani, il tratto tra Barberino e Calenzano sull'autostrada A1 sarà chiuso per alcune ore. La chiusura è stata programmata per permettere lavori di manutenzione alle gallerie presenti in quella porzione di strada. La chiusura temporanea potrebbe causare disagi alla circolazione dei veicoli che dovranno adottare percorsi alternativi o attendere la riapertura. La riapertura è prevista in mattinata.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Barberino-Calenzano chiuso una notte Notizie correlate Autostrada A1: tratto Calenzano-Firenze nord chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 7 maggio 2026, sarà chiuso il... Autostrada A1: chiusure notturne tratto Barberino-Calenzano Sesto FiorentinoROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano Sesto Fiorentino, in entrambe le direzioni, nei... Una raccolta di contenuti Autostrada A1: tratto Barberino-Calenzano chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione gallerie, dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e ... firenzepost.it Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-BarberinoSulla Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli, dalle 23 di mercoledì 29 ottobre alle 5 di giovedì 30 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per ... lanazione.it