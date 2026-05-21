Nella giornata di oggi sull'autostrada A1 in provincia di Arezzo si è verificato un incidente che ha coinvolto due camion e un camper. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte e un'autogrù provenienti dalla centrale di Arezzo. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna, che sono state soccorse e trasportate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.

Gli occupanti di quest’ultimo, un uomo e una donna, sono stati presi in cura dal personale sanitario. Ferito in modo lieve anche il conducente di un camion. Uno dei mezzi pesanti, una cisterna contenente Stirene (sostanza infiammabile), non ha subito danni tali da causare sversamenti. Sul posto 118, Polizia e personale autostrade. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente nell’Aretino: due tir contro un camper, feriti un uomo e una donna

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Esplodono bombole ossigeno trasportate da camion nell'Aretino. Tre feriti

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