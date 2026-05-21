Incidente sull' Autostrada A1 camper schiacciato tra due tir
Un incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. Un camper è stato schiacciato tra due camion al chilometro 352, causando una lunga coda di circa 10 chilometri. La presenza dei veicoli coinvolti ha bloccato temporaneamente la corsia di sorpasso, con conseguente rallentamento del traffico nella zona. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, si registrano 10 km di coda a causa di un incidente avvenuto al km 352, che ha coinvolto due camion e un camper. Gli occupanti di quest'ultimo, un uomo e una donna, sono stati presi in cura dal personale sanitario. Ferito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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