Una turista tedesca di 69 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto sulla folla a Modena, è stata dimessa dall’ospedale. La donna ha subito l’amputazione delle gambe a causa delle ferite riportate nell’incidente avvenuto nel pomeriggio. Contestualmente, è stato aperto un fondo per raccogliere aiuti a favore delle vittime dell’incidente. L’autore dell’incidente è un uomo di origini nordafricane, fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto.

Modena, 21 maggio 2026 – E’ stata dimessa la turista tedesca di 69 anni che ha subito l’amputazione delle gambe dopo essere stata travolta con l’auto da Salim El Koudri nel pomeriggio di terrore a Modena. La donna quel sabato ha visto cambiare la sua vita. Il 31enne ha falciato a 100 kmh i cittadini in centro nel momento di massimo affollamento e lei era tra loro. A soccorrerla un’infermiera, poi il trasporto all’ospedale di Baggiovara. La 69enne ha perso entrambe le gambe schiacciata dalla vettura contro la vetrina di un negozio proprio nella fase finale del folle tragitto. Le dimissioni e il ritorno in Germania “Le condizioni della donna... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto sulla folla, la turista amputata alle gambe torna a casa. Aperto un fondo per aiutare le vittime

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