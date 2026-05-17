Un incidente si è verificato a Modena quando un'auto ha investito un gruppo di persone. Tra i testimoni c'è un vicino di Salim El Koudri, che ha riferito che l'uomo, in passato, era una persona socievole e rispettosa, ma negli ultimi tempi aveva mutato comportamento. Secondo quanto riferito, aveva iniziato a non parlare più con i vicini e a non salutare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un vicino di Salim El Koudri racconta il presunto cambiamento del 31enne responsabile del ferimento di diverse persone con la sua auto, lanciata contro la folla a Modena. “Prima era un bravo ragazzo” dice il residente, che ha parlato di un progressivo isolamento e comportamenti insoliti iniziati circa due anni fa. Esclusa inoltre qualsiasi matrice religiosa dietro il gesto: “Non osservava neanche il Ramadan”. Chi è l'uomo dell'auto contro la folla Modena, parla il vicino di Salim El Koudri "L'Islam non c'entra" Il profilo dell'assalitore Chi è l’uomo dell’auto contro la folla Emergono nuovi dettagli sulla vita di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver lanciato la propria auto contro la folla nel centro di Modena causando numerosi feriti e gettando la città nel caos. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto contro la folla a Modena, il vicino di Salim El Koudri: "Era bravo, poi è cambiato. L'Islam non c'entra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a...

Salim El Koudri: chi è l'uomo che in auto ha travolto la folla di pedoni a ModenaSi chiama Salim El Koudri l'uomo che sabato pomeriggio (16 maggio) alla guida di un'auto ha travolto a tutta velocità alcuni pedoni in centro a...

Charlottesville Waukesha Toronto Münster Graz Times Square North York Trier Vigevano Sondrio ... Auto lanciate contro la folla che agli sciacalli non interessano x.com

California, auto contro la folla: 3 morti e 5 feriti. I passanti catturano il conducente come a ModenaUn'auto si è schiantata a tutta velocità contro la folla a Oakland, in California. Tre persone sono morte e cinque sono ... iltempo.it

California, auto contro la folla: tre morti e diversi feritiL’incidente, a Oakland, ancora sotto inchiesta. L’autista lievemente ferito ... msn.com

Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit