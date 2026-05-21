Auto si ribalta sulla provinciale a Parè | 73enne estratto dai vigili del fuoco
Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 17 a Parè, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per estrarre un uomo di 73 anni dall’auto capovolta. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica, mentre sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi necessari. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’accaduto.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Parè, lungo la strada provinciale 17, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle 14 con l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.Conducente bloccato nell’abitacoloAlla. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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