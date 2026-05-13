Donna si ribalta con l' auto sulla Provinciale liberata dai vigili del fuoco
Intorno alle 10,30 di questa mattina, una donna di 60 anni è rimasta coinvolta in un incidente sulla Strada Provinciale 212 a Cellole, quando il suo veicolo si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla dall’auto e prestare assistenza. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.
Una donna di 60 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10,30 sulla Strada Provinciale 212 a Cellole.Stando a quanto ricostruito, la donna - per motivi ancora in corso di accertamento - mentre stava percorrendo la strada si sarebbe ribaltata con la sua auto fermandosi.🔗 Leggi su Casertanews.it
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