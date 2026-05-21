Auto nel canale tra Vadena e Ora | ferito grave salvato dall’elisoccorso

Un incidente si è verificato nel tratto tra Vadena e Ora, coinvolgendo un'auto che si è capovolta nel canale. Un ferito grave è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per recuperare il veicolo e svolgere i rilievi. Al momento, non sono state rese note le cause dello sbandamento, né come l’auto abbia potuto finire con le ruote rivolte verso l’alto. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.

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? Domande chiave Come ha fatto l'auto a finire con le ruote verso l'alto?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco sulla dinamica dello sbandamento?. Perché quel tratto stradale tra Vadena e Ora è così pericoloso?. Chi dovrà stabilire se il guasto sia stato meccanico o stradale?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 19 maggio verso le 18:30 tra Vadena e Ora.. Soccorso coordinato dai vigili del fuoco di Egna, Ora e Vadena.. Trasporto d'urgenza del ferito tramite elisoccorso Pelikan 2 verso Bolzano.. Pericolo segnalato per i tratti stradali costeggiati da canali di irrigazione.. Un conducente è rimasto gravemente ferito martedì 19 maggio verso le 18:30 dopo che la sua auto ha perso il controllo sulla strada che collega Vadena con Ora, finendo nel canale di irrigazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto nel canale tra Vadena e Ora: ferito grave salvato dall’elisoccorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Via Elorina, scontro tra auto e moto: ferito grave salvato dall’elisoccorsoUn violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità di via Elorina, lasciando un motociclista in condizioni cliniche critiche. Carasco, incidente tra auto e porter: ferito grave con l’elisoccorso? Cosa sapere Scontro tra auto e porter a Carasco venerdì 1 maggio ferisce gravemente un conducente. Auto finisce in un canale tra Ora e Vadena: conducente grave, soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato al San Maurizio. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inevidenza x.com Il video del canale italiano mostra la nuova generazione di Roombas reddit Frontale tra moto e auto. Due morti a CanaleGrave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Canale, in provincia di Cuneo, dove due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro frontale. Da una prima ricostruzione, un’autovettura che viaggia ... rainews.it Esce di strada e precipita nel canale: conducente intrappolato | FOTOAuto finisce in un canale tra Ora e Vadena: conducente grave, soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato al San Maurizio. nordest24.it