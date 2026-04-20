Un incidente si è verificato questa mattina in via Elorina, coinvolgendo un’auto e una moto. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento grave del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito con un elicottero in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

Un violento impatto tra due veicoli ha scosso la viabilità di via Elorina, lasciando un motociclista in condizioni cliniche critiche. Il conducente del centauro è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso, mentre le autorità lavorano per liberare il tratto stradale dai detriti e ripristinare la circolazione. Dinamica del sinistro e primo intervento dei soccorsi. Lo scontro, che ha coinvolto due mezzi diversi, si è concentrato sulla carreggiata di via Elorina, provocando una situazione di forte disagi per gli utenti della zona. Il motociclista coinvolto è attualmente in prognosi riservata; tuttavia, i dati raccolti durante le prime fasi dell’intervento sanitario indicano che il ferito era cosciente al momento del contatto con i sanitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Elorina, scontro tra auto e moto: ferito grave salvato dall’elisoccorso

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