Carasco incidente tra auto e porter | ferito grave con l’elisoccorso

Venerdì 1 maggio si è verificato un incidente a Carasco, coinvolgendo un’auto e un camion portatore. Nell’impatto, uno dei conducenti ha riportato ferite gravi e è stato trasportato d’urgenza in ospedale a bordo di un’elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la scena e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

? Cosa sapere Scontro tra auto e porter a Carasco venerdì 1 maggio ferisce gravemente un conducente.. Il ferito viene trasportato in elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova dopo l'estrazione.. Un violento impatto tra un autocarro leggero e un’automobile ha bloccato il traffico vicino alla rotonda di Carasco nella mattinata di questo venerdì 1° maggio 2026, ferendo gravemente il conducente del mezzo commerciale. Il sinistro stradale si è verificato nei pressi dell’incrocio principale della frazione, dove la dinamica dello scontro ha provocato il ribaltamento di un porter. L’uomo alla guida del camioncino è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo dopo l’urto con la vettura coinvolta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carasco, incidente tra auto e porter: ferito grave con l’elisoccorso Notizie correlate Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso S. Anna, scontro tra auto: elisoccorso in azione per ferito grave.Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno in località S. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente a Carasco prima dell'alba: Ape si ribalta, un ferito in ospedale in elicottero; Incidente con porter ribaltato: un ferito. Foto; Tamponamento a Carasco; Carasco: grave 47enne alla guida di un porter; in codice rosso con ‘Grifo’ al San Martino. Carasco, scontro tra Ape e auto all’alba: un ferito elitrasportatoIncidente a Carasco all’alba: Ape si ribalta dopo lo scontro con un’auto. Un uomo ferito e trasferito in elicottero al San Martino. ligurianotizie.it Carasco, porter si ribalta dopo lo scontro con un’auto: conducente all’ospedale in elicotteroIncidente nella mattinata del Primo Maggio nei pressi della rotonda: i Vigili del Fuoco salvano un uomo rimasto intrappolato nell'abitacolo del suo mezzo ... lavocedigenova.it Carasco, grave incidente all’alba, ferito trasferito in elicottero facebook