Auto metà degli italiani rinuncia all’acquisto dopo la trattativa Pesa il costo finale
Secondo un recente studio, circa la metà degli italiani decide di non procedere all’acquisto di un'auto dopo aver negoziato il prezzo. La ragione principale è il costo finale, che spesso supera le possibilità di spesa di molte famiglie. Questa situazione riflette le sfide economiche che influenzano il settore, portando a un rallentamento delle vendite e a una maggiore cautela tra i consumatori durante le trattative. La dinamica evidenzia come il prezzo rimanga un elemento decisivo nel mercato automobilistico nazionale.
Vorrei ma non posso. Il mercato automobilistico in Italia continua a muoversi in equilibrio tra desiderio di acquisto e difficoltà economiche. Secondo l’ Osservatorio Compass – Speciale Auto 2026, negli ultimi due anni il 20% degli italiani ha comprato un’auto, ma una quota identica ha rinunciato alla spesa. Il motivo principale resta il budget, soprattutto nelle fasi finali del processo decisionale, quando la trattativa è già avviata. Il dato più rilevante è proprio questo: quasi la metà di chi non ha acquistato ha interrotto il percorso dopo aver chiesto un preventivo o negoziato con il concessionario. Non si tratta quindi di mancanza di interesse, ma di un blocco economico che emerge a ridosso della firma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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