Secondo un recente studio, circa la metà degli italiani decide di non procedere all’acquisto di un'auto dopo aver negoziato il prezzo. La ragione principale è il costo finale, che spesso supera le possibilità di spesa di molte famiglie. Questa situazione riflette le sfide economiche che influenzano il settore, portando a un rallentamento delle vendite e a una maggiore cautela tra i consumatori durante le trattative. La dinamica evidenzia come il prezzo rimanga un elemento decisivo nel mercato automobilistico nazionale.

Vorrei ma non posso. Il mercato automobilistico in Italia continua a muoversi in equilibrio tra desiderio di acquisto e difficoltà economiche. Secondo l’ Osservatorio Compass – Speciale Auto 2026, negli ultimi due anni il 20% degli italiani ha comprato un’auto, ma una quota identica ha rinunciato alla spesa. Il motivo principale resta il budget, soprattutto nelle fasi finali del processo decisionale, quando la trattativa è già avviata. Il dato più rilevante è proprio questo: quasi la metà di chi non ha acquistato ha interrotto il percorso dopo aver chiesto un preventivo o negoziato con il concessionario. Non si tratta quindi di mancanza di interesse, ma di un blocco economico che emerge a ridosso della firma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto, metà degli italiani rinuncia all’acquisto dopo la trattativa. Pesa il costo finale

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