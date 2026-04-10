Gli automobilisti italiani mostrano un interesse crescente per le auto elettriche, attratti dalla tecnologia e dai vantaggi di risparmio energetico. Tuttavia, il costo della vita elevato rappresenta un ostacolo importante, influenzando le decisioni di acquisto. La soglia di spesa che molti sono disposti a sostenere si aggira intorno ai 50 mila euro, limitando di fatto la diffusione di veicoli più costosi.

Gli italiani si trovano davanti ad un bivio che vede da una parte la spesso scarsa disponibilità economica e dall’altra la coscienza e convenienza ambientalista. Anche se va detto che nonostante le diffuse difficoltà finanziarie, la spinta verso l’elettrificazione non si arresta, seppur con ritmi più compassati rispetto alle attese della vigilia, forse troppo ottimistiche. I nuovi dati del Global Automotive Consumer Study 2026 di Deloitte, che ha coinvolto oltre 28 mila persone in 27 Paesi, scattano una fotografia abbastanza nitida: il 54% dei consumatori italiani punterebbe ad un motore elettrico, o quantomeno elettrificato, già per il prossimo acquisto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Automobilisti italiani: piace l'elettrico, ma pesa il costo della vita

Affitti in aumento nelle grandi città: quanto pesa davvero il costo della casa sui redditiLa forbice tra canoni di locazione e redditi sta ridisegnando consumi, mobilità sociale e capacità delle metropoli di attrarre talenti.

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Auto elettrica e ibrida: il costo per 15k km ha un peso

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