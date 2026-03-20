Auto usate attenzione alle truffe | quasi un acquirente su quattro ci è già cascato

Un sondaggio di Carfax rivela che quasi un acquirente su quattro di auto usate è stato vittima di truffe. Il rapporto evidenzia che nel mercato delle vetture usate, circa il 25% delle persone ha avuto problemi legati a pratiche ingannevoli. La ricerca si concentra sulla Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori e mostra come quasi la metà dei veicoli presenti sul mercato possa nascondere almeno un rischio.

Comprare un'auto usata in Italia comporta rischi concreti. Secondo un sondaggio condotto da Carfax, piattaforma che raccoglie oltre 40 miliardi di accadimenti sulla storia dei veicoli di più di 20 Paesi, il 23% degli acquirenti italiani ha già subito una truffa durante l'acquisto di un veicolo di seconda mano: il 14% parla di frodi minori, come chilometraggio alterato o danni non dichiarati, mentre il 10% segnala episodi più gravi, tra cui annunci falsi, truffe sulla caparra, auto rubate o con numero di telaio clonato. Il sondaggio non specifica tuttavia se le esperienze riportate riguardino acquisti da privati o tramite concessionaria, una distinzione rilevante considerato il diverso profilo di rischio nei due contesti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto usate, attenzione alle truffe: quasi un acquirente su quattro ci è già cascato Articoli correlati Auto usate a rischio, quasi l’8% dei veicoli ha danni strutturali graviSecondo l’ultimo studio condotto da carVertical, società leader nell’analisi dei dati automobilistici, il mercato dell’usato nel Bel Paese presenta... “Attenzione alle truffe online su Brigitte Bardot. Sono operazioni tanto volgari quanto meschine”: la Fondazione dell’attrice morte lancia l’allarmeContenuti fraudolenti e montaggi fotografici usano impropriamente il nome dell'attrice scomparsa per raccogliere fondi non autorizzati Non c’è pace... 5 Truffe sull'acquisto di Auto Usate che con le tecnologie 2026 non si vedono con i metodi standard Una raccolta di contenuti su Auto usate Temi più discussi: Auto usate, l’83% degli italiani ha paura della truffa. Ecco il report Carfax; Auto usata schilometrata: l'acquirente fa causa ma vince il truffatore. Ecco perché; Auto giapponesi in Italia: i migliori modelli; Bollo auto 2026: scadenze e come calcolarlo. Auto usate, attenzione alle truffe: quasi un acquirente su quattro ci è già cascatoComprare un'auto usata in Italia comporta rischi concreti. Secondo un sondaggio condotto da Carfax, piattaforma che raccoglie oltre 40 miliardi di accadimenti sulla storia dei veicoli di più di 20 ... gazzetta.it Auto usate, l’83% degli italiani teme truffe nell’acquistoSondaggio CARFAX: un acquirente su quattro ha subito una frode. Nel 49% delle auto controllate emerge almeno un rischio ... msn.com Auto usate in Sicilia: i controlli e i documenti da chiedere prima di comprare #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook