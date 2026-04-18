Nonostante il cessate il fuoco in vigore da alcuni giorni, le tensioni tra Iran e Stati Uniti nella zona di Hormuz persistono. Le autorità statunitensi hanno dichiarato che, in assenza di un accordo, il blocco dei porti continuerà. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre i negoziati tra le parti sembrano ancora lontani da una soluzione definitiva. La regione continua a essere al centro di un confronto acceso tra le due nazioni.

Home > Esteri > Malgrado il cessate il fuoco in vigore già da giorni, non scende la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dall’Arizona, dove si trova in visita, Donald Trump ha ribadito le proprie mire sull’uranio di Teheran, aggiungendo che senza un accordo sul nucleare il blocco navale imposto dalla Casa Bianca sui porti iraniani resterà in vigore. Secca la replica del presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf: “Se il blocco americano continuerà, chiuderemo di nuovo lo Stretto di Hormuz” Dopo l’annuncio dell’Iran di aver riaperto lo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, muro contro muro su Hormuz. Trump: “Senza accordo, il blocco dei porti resta” – La diretta

L'Iran conferma: “Ucciso Khamenei”. Trump: “Se reagiranno useremo forza mai vista”

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Guerra Iran, Trump: «Senza un accordo di pace il blocco dei porti iraniani resta». La replica: se è così richiuderemo Hormuz - facebook.com facebook

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