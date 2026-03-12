incidente stradale una delle auto finisce nel canale gli occupanti salvati dai vigili del fuoco

Stamattina a Bientina si è verificato un grave incidente lungo la strada 439, coinvolgendo due auto. Una delle vetture è finita nel canale, mentre gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato a termine le operazioni di salvataggio. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di recupero.

Bientina, 12 marzo 2026 – Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la strada 439 nel Comune di Bientina. Due le auto coinvolte, con una di esse che è finita fuori strada ed è terminata all’interno del canale Imperiale. In totale si parla di 4 feriti. I vigili del fuoco, raggiunta l'auto finita in acqua, hanno evacuato e tratto in salvo gli occupanti con apposite attrezzature. I feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto. Sul posto Polizia municipale di Bientina e 118. Cause in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

