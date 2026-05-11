Finisce al buio nel canale Asso | un 17enne salvato dai vigili del fuoco
Ieri sera, intorno alle 23.30, un ragazzo di 17 anni è finito nel canale Asso a Nardò. I vigili del fuoco sono intervenuti per metterlo in salvo, evitando che la situazione potesse peggiorare. L’episodio si è verificato nei pressi del canale, e il ragazzo è stato recuperato senza riportare ferite gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione nella zona, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.
NARDÒ – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio avvenuto ieri sera, intorno alle 23.30, nei pressi del canale Asso a Nardò. Un ragazzo di 17 anni è finito sul fondo del fossato per circostanze ancora da approfondire, un salto di circa tre metri che ha fatto scattare immediatamente i.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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