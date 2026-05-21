Auto cucine smartphone | Ancona guida la tenuta dei consumi nelle Marche

Nel 2025, tra le province delle Marche, Ancona si distingue per la stabilità della spesa destinata a beni durevoli. I dati rilevano che questa provincia ha mantenuto i livelli di consumo più elevati rispetto alle altre realtà regionali. Auto, cucine e smartphone sono tra i principali beni acquistati, con percentuali di spesa che restano vicine a quelle degli anni precedenti. La tendenza si conferma come la più solida all’interno del territorio regionale.

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