Auto cucine smartphone | Ancona guida la tenuta dei consumi nelle Marche
Nel 2025, tra le province delle Marche, Ancona si distingue per la stabilità della spesa destinata a beni durevoli. I dati rilevano che questa provincia ha mantenuto i livelli di consumo più elevati rispetto alle altre realtà regionali. Auto, cucine e smartphone sono tra i principali beni acquistati, con percentuali di spesa che restano vicine a quelle degli anni precedenti. La tendenza si conferma come la più solida all’interno del territorio regionale.
ANCONA - È Ancona la provincia marchigiana che nel 2025 mostra la maggiore tenuta nella spesa per beni durevoli. Secondo l’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, il territorio chiude l’anno con 635 milioni di euro di acquisti complessivi e una flessione limitata allo 0,7%, il dato migliore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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