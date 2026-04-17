Il settore delle cucine in Italia nel 2025 registra un fatturato superiore a 3 miliardi di euro, con un incremento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Le imprese operano in un mercato che rappresenta circa il 26% del totale nazionale e mostrano una crescita moderata dopo anni di espansione significativa. Nelle Marche, il comparto contribuisce in modo importante al dato complessivo, confermando la sua presenza nel settore.

(Adnkronos) – Nel 2025 il comparto delle cucine conferma una sostanziale tenuta e, dopo anni di crescita particolarmente sostenuta, supera i 3 miliardi di euro di fatturato (+1,5%). A livello nazionale, la crescita è trainata dal mercato italiano, superiore ai 2 miliardi di euro (+5%), mentre dopo un triennio caratterizzato da un certo dinamismo le esportazioni registrano una flessione (-5%, per un valore che sfiora il miliardo di euro), risentendo di uno scenario internazionale più complesso, col rallentamento dei principali mercati esteri, tra cui Francia (-5,1%), e Stati Uniti (-11,8%), che comunque rimangono il secondo mercato di rifermento dopo la Francia e il primo paese extra Ue, secondo i dati del Centro Studi FederlegnoArredo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste

Notizie correlate

Crisi del settore metalmeccanico, l'allarme della Fim Cisl: «Coinvolte oltre 8mila persone nelle Marche»ANCONA – La crisi che sta attraversando il settore metalmeccanico sta producendo effetti rilevanti anche nelle Marche, dove si stima che siano circa...

Green food week 2026, anche nelle Marche l'iniziativa nazionale per promuovere nelle mense scelte alimentari sostenibiliJESI - Anche la città di Jesi - tramite il servizio di refezione scolastica gestito dalla JesiServizi - partecipa alla Green Food Week 2026 (13-17...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Imprese, cucine: settore da oltre 3 mld, +1,5%, nelle Marche 26% totale nazionale; Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood Milano; Tuttofood 2026: cucina italiana e cucine di tutto il mondo per dare risposte a sistema alimentare sotto pressione; La ristorazione italiana tra passione e sostenibilità economica.

Imprese, cucine: settore da oltre 3 mld, +1,5%, nelle Marche 26% totale nazionaleEdi Snaidero (Assarredo), 'domanda interna dinamica e ruolo centrale della cucina nella casa' ... adnkronos.com

Imprese: servizi finanziari ed energia trainano la crescita, agricoltura e commercio in crisiIl 2025 si è chiuso con un saldo positivo per le imprese italiane, grazie all’espansione di settori chiave come quelli finanziari e energetici, ma con segnali di stagnazione o riduzione in alcune aree ... pmi.it

Frana di Niscemi, erogati 970 mila euro a 56 imprese Consegnati... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Nuovi reati, sanzioni più efficaci e proporzionate, maggiore tracciabilità lungo tutta la filiera e strumenti più incisivi per contrastare frodi e contraffazioni. Una riforma che tutela la qualità dei prodotti, il lavoro delle imprese e la fiducia dei consumatori. x.com