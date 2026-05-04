Auto usate nelle Marche 37.500 veicoli nascondono problemi pregressi di cui 12.100 nella provincia di Ancona
Nelle Marche, circa 37.500 auto usate presentano problemi pregressi, con 12.100 di queste concentrate nella provincia di Ancona. Un report di Carfax rivela che l’80% degli acquirenti italiani che ha ricevuto informazioni dettagliate sui danni subiti da un veicolo ha dichiarato di non essere stato informato di tali problemi prima dell’acquisto. Questi dati evidenziano le criticità legate alla trasparenza nel mercato delle auto usate.
MILANO – Acquistare un’auto usata senza conoscere la sua storia può costare molto più del previsto. Emerge infatti che l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con tanto di segnalazioni dei danni subito da un’auto nel corso della sua vita ha dichiarato di non esserne a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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