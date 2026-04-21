Incidente sull' autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese | coinvolte tre auto lunghe code

Oggi, lungo il raccordo autostradale Torino-Caselle, poco dopo l’uscita di Borgaro Torinese, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia stradale, mentre si sono formate lunghe code di traffico in entrambe le direzioni. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco dopo lo svincolo di Borgaro Torinese. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture (una Ford Ecosport, una Kia Rio e una Nissan Qashqai) provocando.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Piscina: scontro fra due auto, lunghe codeUn incidente ha provocato forti disagi nella prima mattinata di oggi, lunedì 16 marzo 2026, sul raccordo autostradale Torino-Pinerolo, in direzione... Incidente tra Torino e Pino Torinese: albero caduto in carreggiata, traforo chiuso e lunghe codeUn albero è caduto, verosimilmente a causa della forte pioggia caduta nel corso della notte, nella prima mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026,... Altri aggiornamenti Si parla di: Incidente a Leini: scontro frontale tra auto e camion, donna in ospedale e strada chiusa a lungo. Incidente sull'autostrada Torino-Caselle a Borgaro Torinese: coinvolte tre auto, lunghe codeUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile 2026, sul raccordo autostradale Torino-Caselle, in direzione del capoluogo, poco dopo lo svincolo di Borgaro Torinese. Lo scontro ha ... torinotoday.it Incidente sul raccordo Torino-Caselle: tre auto coinvolte e due feriti. Traffico in tiltIncidente, nella mattinata di oggi, lungo il raccordo della Torino-Caselle. Secondo cause e dinamiche ancora da chiarire, all'altezza di Borgaro Torinese, in direzione Torino, tre veicoli sono venuti ... torinoggi.it